أسعار الذهب في مصر اليوم 21-2-2020 .. ارتفاع عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21- 2- 2020، بشكل كبير بعد صعود كبير لأسعار الأوقية لأعلى سعر منذ 7 سنوات مما أثر على السعر المحلي ، وفقًا لنادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة. وأضاف…

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21- 2- 2020، بشكل كبير بعد صعود كبير لأسعار الأوقية لأعلى سعر منذ 7 سنوات مما أثر على السعر المحلي ، وفقًا لنادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأضاف نجيب، لـ”المال”، أن عيار 21 صعد بمقدار 4 جنيهات الآن ليسجل أعلى سعر منذ بداية عام 2020، ويعد عيار 21، الأكثر انتشارًا ومبيعًا، ليبلغ سعره اليوم نحو 700 جنيه للجرام، مقارنة بنحو 696 في تعاملات أمس.

وأكد أن سعر الأوقية في البورصة سجل 1624 دولارًا، اليوم، بارتفاع نحو 17 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 700 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 802 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 601 جنيه.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5600 جنيه.

وسجل سعر الأوقية 1624 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، بالإضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعار الذهب فى مصر بشكل متغير على مدار اليوم.

كورونا يرفع أسعار الذهب اليوم بنحو 2.5%

وارتفعت سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية، اليوم في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1625.05 دولار للأوقية ، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2013 عند 1626.27 دولار في وقت سابق من الجلسة ، فيما صعدت الاسعار منذ بداية الأسبوع، 2.5 بالمئة وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ بداية يناير.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم الذي يشهد عجزا في المعروض 0.9 بالمئة إلى 2688.40 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة قياسية عندما بلغ 2841.54 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 18.44 دولار وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس ، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 980 دولارا.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 156، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين ، فيما ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين ، الجمعة إلى 2236 حالة على الأقل، فيما بلغ الاصابات اكثر من 75 الفا.