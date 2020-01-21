أسعار الذهب في مصر اليوم 21-1-2020.. وتراجع عيار 21

عيار 21 انخفض ليسجل 685 جنيهًا للجرام الواحد مقابل 687، وذلك نتيجة تراجع الأوقية إلى 1555 دولارًا خلال تعاملات اليوم.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-1-2020، تراجعًا خلال منتصف تعاملات اليوم، على خلفية هبوط الأسعار الذهب العالمية في ثاني جلسات الأسبوع ببورصة الذهب بنحو 5 دولارات، مما كان له انعكاس على سعر الذهب محلياً وانخفض بمقدار جنيهين.

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن عيار 21 انخفض ليسجل 685 جنيهًا للجرام الواحد مقابل 687، وذلك نتيجة تراجع الأوقية إلى 1555 دولارًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنحو 1560 دولار أمس نتيجة الضبابية في الوقت الذي تشجع فيه بيانات اقتصادية أمريكية الاستثمار في الأصول المرتفعة المخاطر، إضافة إلى توقيع الصين والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق تجاري.

وتؤثر أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية على سعر الذهب في مصر، إضافة إلى سعر الأوقية عالميًا.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 685 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 786 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 تراجع إلى 584 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5480 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1555 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب بأى أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، مما يضطر المستثمرون اللجوء إلى المعدن الأصفر، والذى يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات، وحال استقرار الأوضاع عالمياً فيساهم فى انخفاض الأسعار نتيجة انصراف المستثمرين إلى المضاربة على أسعار الدولار وأدوات الاستثمار الأخرى.

ترقب لصعود الملاذ الآمن مع انتشار فيروس جديد بالصين

وتوقع مصدر مسئول في شعبة الذهب باتحاد الغرف، إمكانية صعود أسعار المعدن الأصفر نتيجة انتشار الفيروس التاجي الجديد في مزيد من المدن الصينية، وتصاعد بواعث القلق من أن يتسع نطاق انتشاره بدرجة أكبر خلال موسم رحلات عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتقدم البلاديوم 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2516.86 دولار للأوقية، كان معدن الحفز المستخدم في صناعة السيارات سجل ذروة قياسية عند 2582.19 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت الفضة 0.1 بالمئة مسجلة 18.08 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1017.