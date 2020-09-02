اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم 2-9-2020 وهبوط عيار 21 الى 864 جنيها (جراف)

تراجعت أسعار الذهب في مصر عيار 21 بنحو 7 جنيهات
عمر سالم 11:10 ص, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 11:10 ص, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-9-2020، انخفاضا كبيرا ، في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية بسوق الصاغة ، بعد هبوط في سعر أوقية الذهب عالميًا ببورصة المعادن في رابع ايام تعاملاتها.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر اليوم تراجعا بنحو 7 جنيهات للجرام عيار 21.

وتشير توقعات أسعار الذهب إلى استمرار معدلات هبوط الأسعار خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 864 جنيهًا للجرام، مقارنة مع نحو 871 جنيها خلال تعاملات أمس الصباحية

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2020 خلال التعاملات اليومية الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (986 جنيهًا)

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 للجرام فى بداية تعاملات اليوم الخميس 986جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (864جنيهًا)

سجل سعر جرام عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 864 جنيهًا للجرام ، مع العلم بأنه الأكثر طلبًا بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 18 (740 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 للجرام 740 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر.

الجنيه الذهب (6912 حنيهًا)

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 6912 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات.

وقدر سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1961 دولارًا للأوقية.

الصاغة : الطلب منخفص وهبوط أسعار الذهب قد يحرك السوق

وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تراجع الذهب اليوم في مصر يرجع الى صعود سعر الدولار عالميا.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار عالميًا أثر على الاستثمار في المعدن الاصفر وهبط بسعره.

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

وأضاف في تصريحات لـ”المال” ، أن تراجع سعر الذهب اليوم فى مصر قد يحرك المبيعات بعد هبوطها لادني مستوياتها خلال الفترة الحالية نظرا للحاله الاقتصادية التى يعاني منها المواطن نتيجة ازمة كورونا.

وتوقع استمرار الذهب في الانخفاض والتذبذب خلال الايام الحالية.

وأوضح أن أسعار الذهب بمصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية.

وأضاف بأن سعر الذهب فى مصر يتأثر بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار اليوم.

كما يتأثر المعدن الأصفر في مصر بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يساهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

أسعار الذهب
اوقية من الذهب

سعر الذهب عالميا يهبط 0.4% مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم بنحو 0.4% لتسجل اوقية الذهب نحو بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الامريكي دعمت الامال بتعافي اقتصادي عالمي وصعود سعر الدولار وسجلت اوقية الذهب نحو 1962 دولار.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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