أسعار الذهب في مصر اليوم 2-8-2020 واستقرار عيار 21 عند 879 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2-8-2020، استقرارا ملحوظا في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك بعد تسجيلها أعلى مستوياتها في تاريخ مصر لتستقر اليوم خلال بداية التعاملات اليومية بسوق الصاغة الآن، على خلفية ثبات سعر أوقية الذهب اليوم ببورصة المعادن العالمية نتيجة إغلاقها اليوم للإجازة الأسبوعية.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر طلبا ومبيعًا في الوجهين القبلى والبحري، استقرارا في تعاملات اليوم، ليسجل الآن نحو 879 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعارها خلال تعاملات أمس المسائية. سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 879 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 985 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 776 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 7032 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1977 دولارًا

الشعبة : توقعات بأستمرار صعود سعر الذهب في مصر

وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات، لـ«المال» إن هناك توقعات باستمرار أسعار الذهب في مصر بالصعود خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة استمرار هبوط سعر الدولار عالميا أمام العملات الأخري وهو ما يزيد من الطلب على الذهب. أسعار الذهب في مصر

وأشار واصف إلى أن استمرار التوتر بين اكبر قوتين اقتصادتيتين الصين والولايات المتحدة سيساعد أيضا في ارتفاع سعر الذهب عالميا ومحليا باعتباره ملاذا آمنا وقت الأزمات، خاصة أن الذهب ارتفع لأعلى مستوياته حتي الآن.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم. اوقية ذهب

سعر الذهب يسجل 10% ارتفاعا خلال يوليو

وصعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء، وهي مرتفعة 10% خلال شهر يوليو المنتهي.

ويتجه الدولار صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات تقريبا ، إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب المعدن الأصفر.