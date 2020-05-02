أسعار الذهب في مصر اليوم 2-5-2020 وصعود كبير لعيار 21

ارتفعت أسعار الأوقية، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بشكل كبير لتعوّض خسائرها مما أسهم في صعود أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2- 5- 2020، وذلك بعد تراجعها أمس، وذلك خلال بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة، بعد قفزة في بورصة المعادن.

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا ارتفاعًا بنحو 9 جنيهات، وذلك في التعاملات الصباحية، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 744 جنيهًا، اليوم، مقارنة بنحو 735 جنيهًا للجرام، أمس، وفقًا لنادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف، في تصريحات، لـ«المال»، أن محالَّ بيع الذهب فتحت أبوابها، اليوم الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أمام الجمهور، وستغلق أبوابها في الخامسة مساء، وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن صعود المعدِن الأصفر تسبَّب في تراجع الإقبال عليه نتيحة انتظار البعض انخفاضه مجددًا، وسط توقعات باستمرار الصعود.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 744 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 850 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 640 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5955 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1700 دولار.

وشهدت الأوقية ارتفاعًا كبيرًا في بداية تعاملات اليوم بنحو 20 دولارًا للأوقية، لتسجل الآن نحو 1700 دولار، مقارنة بنحو 1680 دولارًا أمس.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

ارتفاع سعر الذهب اليوم 1% عالميًّا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) بنهاية تعاملات أمس الجمعة ليكبح بعض الخسائر التي تكبدها بانخفاضه نحو اثنين بالمئة يوم الخميس. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1692.70 دولار للأوقية، على خلفية جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات أن ملايين الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، مما رفع عدد الطلبات إلى 30.3 مليون منذ 21 مارس، في ظل انهيار قياسي بإنفاق المستهلكين خلال مارس.

ويميل المعدِن النفيس للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق، إذ إنه يعتبر تحوطًا من التضخم وعدم استقرار العملة.