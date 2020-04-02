أسعار الذهب في مصر اليوم 2-4-2020 وانخفاض عيار 21

عودة المعدن الاصفر للارتفاع مجددا خلال الايام المقبلة بعد عملية جنى الارباح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-4- 2020، تراجعا بشكل ملحوظ ، فى بداية تعاملات اليوم الصباحية بسوق الصاغة، على خلفية هبوط سعر الأوقية عالميا في بورصة المعادن، لليوم الرابع على التوالى بشكل طفيف.

وانخفض سعر الذهب حيث شهد عيار 21 تراجعا بنحو جنيهان للجرام ، بعد انخفاضه أمس، مع تراجع سعر الأوقية عالميا، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 687 جنيه للجرام، مقارنة بنحو 689 ثجنيهات أمس.

وقال وصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب بأتحاد الغرف التجارية، إن محلات بيع الذهب سيبدأون إغلاق محلاتهم بداية من الغد الجمعة تطبيقا لقرار حظر التجوال والذي يفرض على كافة المحلات التجارية الاغلاق يوميا من الساعه 7 مساءا وحتي السادسه صباحا عدا يومي الجمعة والسبت والتى يتم الاغلاق الكامل فيهما.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 786 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 687 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 589 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5496 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1588 دولارًا.

وتراجعت الأوقية اليوم بنحو 5 دولارا في تعاملات بورصة الذهب عالميا حتي الان لتسجل 1588 دولارا مقابل 1594 دولارا امس.

وتوقع واصف عودة المعدن الاصفر للارتفاع مجددا خلال الايام المقبلة بعد عملية جنى الارباح وتزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يتراجع 0.3% عالميا

هبط سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس في الوقت الذي تمسك فيه الدولار بمكاسبه، بينما يترقب المستثمرون بيانات مهمة للوظائف في الولايات المتحدة في ظل تنامي المؤشرات على ركود بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1586.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 1.2 بالمئة يوم الأربعاء.