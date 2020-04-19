أسعار الذهب في مصر اليوم 19-4-2020 واستمرار غلق محال الصاغة

تستمر اليوم محالّ الذهب مغلقة، أمام الجمهور؛ نظرا للإجازة الأسبوعية لمحال الصاغة، وسط استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم 19-4-2020، على خلفية ثبات سعر الأوقية في بورصة المعادن، نتيجة إغلاق البورصة للإجازة الأسبوعية ليتراجع المعدِن الأصفر من أعلى سعر في 7 سنوات.

وأغلقت المحال أمس السبت وأول أمس تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحظر التجول وغلق جميع المحالّ التجارية خلال يومي الجمعة والسبت، طبقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واستقرّ عيار 21، اليوم، مقارنة بانخفاضه، أمس الأول ، حيث سجل الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا، نحو 737 جنيهًا، اليوم، وهي الأسعار نفسها خلال تعاملات أمس.

وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف، في تصريحات، لـ«المال»، إن مبيعات الذهب تكاد تقترب من الصفر وأنه لا يوجد أى إقبال حاليا من المواطنين على شراء المعدن الأصفر واتجاه المواطنين للمأكل والملبس مع دخول شهر رمضان واستمرار حظر التجول.

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 737 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 840 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 635 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5904 جنيهات.

وسجل سعر الأوقية 1690 دولارًا.

وشهدت الأوقية تراجعًا بأكثر من 37 دولارًا بنهاية تعاملاتها، الجمعة، لتسجل 1687 دولارًا، اليوم، مقارنة بنحو 1725 دولارًا، أمس الأول.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، والمخاوف من فيروس كورونا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يتراجع بعد خطوات ترامب

وتراجعت أسعار الذهب عالميا نحو 2.5% ، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بعد تقرير مشجع يرتبط بعقار تجريبي أمريكي لعلاج مرض كوفيد-19.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات يوم الخميس تهدف لتنشيط الاقتصاد الأمريكي من الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا.