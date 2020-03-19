أسعار الذهب في مصر اليوم 19-3-2020 وتراجع عيار 21

أسعار الذهب متغيرة بشكل كبير على مدار اليوم نتيجة التذبذب في الأسعار العالمية فقد يتغير السعر كل ساعة،

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 19- 3- 2020، بعد تعافيها أمس بشكل طفيف ، وانخفضت اليوم سعر الأوقية عالميًّا في بورصة الذهب، مما أسهم في هبوط الأسعار محليًّا فى بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة، وفقًا لوصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف واصف، لـ”المال”، أن أسعار الذهب متغيرة بشكل كبير على مدار اليوم نتيجة التذبذب في الأسعار العالمية فقد يتغير السعر كل ساعة، لافتًا إلى أن عيار 21 شهد انخفاضًا بنحو 9 جنيهات، ليهبط الذهب، اليوم، ويسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 679 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 688 جنيهًا، أمس.

وأشار إلى أن هناك تذبذبًا بشكل قوي ومتتالٍ لسعر الأوقية في بورصة المعادن، على خلفية قيام عدد كبير من المستثمرين، الأسبوع الماضي، ببيع أصولهم من المعدِن الأصفر لتسييل الأموال من أجل الاستثمار في أدوات أخرى، ليعاود الملاذ الآمن رحلة الصعود مجددًا لتسجل الأوقية 1476 دولارًا الآن ليتراجع بنحو 30 دولارًا عن أمس.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 679 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 777 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 580 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5433 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1476 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم

سعر الذهب اليوم يتراجع

تراجع الذهب في تعاملات متقلبة، اليوم الخميس، بعدما دفعت المخاوف من تفاقم تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي المستثمرين للتحرك سريعًا إلى تسييل حيازاتهم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1480 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0753 بتوقيت جرينتش. ونزل المعدِن الأصفر نحو 3% يوم الأربعاء مع معادن نفيسة أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، شهد البلاديوم تغيرًا طفيفًا إلى 1587.32 دولار للأوقية بعدما تراجع بأكثر من 5% في وقت سابق، بينما نزل البلاتين للجلسة السابعة على التوالي وسجل في أحدث تعاملات هبوطًا 2.2% إلى 610.52 دولار.