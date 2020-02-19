اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم 19-2-2020 وارتفاع عيار 21

ارتفاع سعر الأوقية اليوم لأعلى مستوى في شهرين
عمر سالم 1:05 م, الأربعاء, 19 فبراير 20 1:05 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

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ارتفعت أسعار اوقية الذهب عالميا بشكل مفاجئ لاكثر من 1600 دولار مما تسبب في صعود أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-2-2020، بشكل كبير في بداية تعاملات السوق المحلية، وفقًا لنادى نجيب سكرتير شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأضاف نجيب لـ”المال”، أن عيار 21 ارتفع لاعلى سعر منذ بداية عام 2020 ، بزيادة قدرها 6 جنيهات اليوم ليسجل عيار 21، الأكثر انتشارًا ومبيعًا 697 جنيهًا للجرام، مقارنة مع 691 جنيها للجرام في تعاملات أمس.

وأكد أن سعر الأوقية في البورصة سجل 1608 دولارً اليوم بارتفاع نحو 21 دولارا للأوقية.

سعر الذهب في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 697 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 798جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 598 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5576 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1608 دولارًا

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى سعر الأوقية في بورصة الذهب، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعار الذهب فى مصر بشكل متغير.

فيروس الصين يرفع أسعار الذهب اليوم في مصر

وارتفعت سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية اليوم لأعلى مستوى في شهرين ، مما أثر على سعر الذهب في مصر نتيجة المخاوف من فيروس كورونا الصيني والأثر على الاقتصاد العالمي.

يذكر أن الذهب يستفيد ايجابيا حال وجود أزمات دولية أو تخوفات من تباطؤ الاقتصاد مما يجعله الملاذ الآمن لدي المستثمرين

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1605.60 دولار ، وصعدت الفضة 0.6 % إلى 18.28 دولار، بينما قفز البلاتين 1.1 % إلى 1002.08 دولار. ولامس المعدنان أعلى مستوياتهما في 3 أسابيع في وقت سابق من الجلسة

واعلنت الصين ارتفاع حالات الوفيات جراء الفيروس القاتل الذي أودى بحياة 2004 أشخاص، وأصاب 74 ألفاً و185شخصاً حتى الآن.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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