أسعار الذهب في مصر اليوم 18-1-2020.. وصعود عيار 21

شهد سعر الذهب تراجع محليًا الأيام الماضية، نتيجة ضغط من هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه محليًا، فيما صعد اليوم بمقدار جنيهين.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18-1-2020 صعود بشكل ملحوظ، مدعومًا بارتفاع أسعاره عالميًا في بورصة الذهب، وسجل عيار 21 نحو 686 جنيهًا في بداية التعاملات، وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وشهد سعر الذهب تراجع محليًا الأيام الماضية، نتيجة ضغط من هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه محليًا، فيما صعد اليوم بمقدار جنيهين، ويأتي ذلك بعد ما سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا فى بورصة الذهب أمس بنحو 6 دولارات ليصل إلى 1557 دولارًا.

وتتأثر أسعار الذهب فى مصر بعدة عوامل، أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه والأوقية عالميًّا.

وتتأثر بأى أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ويضطر المستثمرون اللجوء إلى المعدن الأصفر، والذي يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 686 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 788 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 قفز ليسجل 587 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5488 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1557 دولارًا.

الذهب ينخفض عالميًا 0.1% خلال الأسبوع الماضي

وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرًا بين أكبر اقتصادين في العالم الضرر بالاقتصاد العالمي، ودفعت أسعار الذهب للارتفاع 18 في المئة في العام الماضي.

ويُعتبر الذهب أداة استثمارية آمنة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وارتفع الذهب عالمياً بنحو 0.5 بالمئة إلى 1560.30 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع منخفضًا 0.1 بالمئة في أول خسارة في ستة أسابيع.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1560.30 دولار للأوقية.

وتنفست الأسواق المالية الصعداء على نحو طفيف بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وقضايا أساسية لم تُحل بعد.

وتعرض الذهب لضغوط مع ارتفاع الأسهم الآسيوية، بعد أن سجلت مؤشرات الأسهم العالمية وول ستريت مستويات قياسية أكبر.