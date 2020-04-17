أسعار الذهب في مصر اليوم 17-4-2020 وتراجع عيار 21

عيار 21 تراجع بمتوسط 6 جنيهات، اليوم، مقارنة بأمس، بعد هبوط الأوقية، حيث سجل الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا، نحو 738 جنيهًا، اليوم، مقارنة بنحو 744 جنيهًا خلال تعاملات أمس.

هبط سعر الذهب عالميًّا بنهاية تعاملات أمس، مما أسهم في تراجع أسعار الذهب بمصر اليوم الجمعة 17-4-2020 في بداية تعاملات اليوم، بسوق الصاغة، بعد انخفاضها أمس؛ نتيجة تراجعها في بورصة المعادن، لينزل المعدِن الأصفر من أعلى مستوى له في تاريخه.

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن عيار 21 تراجع بمتوسط 6 جنيهات، اليوم، مقارنة بأمس، بعد هبوط الأوقية، حيث سجل الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا، نحو 738 جنيهًا، اليوم، مقارنة بنحو 744 جنيهًا خلال تعاملات أمس.

وأضاف سكرتير الشعبة، في تصريحات، لـ«المال»، أن كل محالّ الذهب ستغلق أبوابها، اليوم، أمام الجمهور؛ تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بحظر التجول وغلق جميع المحالّ التجارية خلال يومي الجمعة والسبت، طبقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مما يؤثر على مبيعات المعدِن الأصفر محليًّا.

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 738 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 840 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 635 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5904 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1690 دولارًا.

وشهدت الأوقية تراجعًا بنحو 35 دولارًا، لتسجل 1690 دولارًا، اليوم، مقارنة بنحو 1725 دولارًا، أمس.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يتراجع نحو 1.5% عالميًّا

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بأكثر من 1.5%، اليوم الجمعة، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على نجاح عقّار تجريبي لعلاج فيروس كوفيد- 19.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9% في وقت سابق من الجلسة.

لكن المعدِن الأصفر مرتفع بنحو 0.5% منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي؛ بسبب تنامي المخاوف بشأن أسوأ ركود في عقود.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1718.80 دولار للأوقية.