أسعار الذهب في مصر اليوم 17-3-2020 وتراجع عنيف لعيار 21

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-3-2020، بشكل ملحوظ بعدما شهدت الأوقية عالميا في بورصة الذهب تراجع وتذبذب في الاسعار مما ساهم في تراجع الأسعار محليا فى بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة، وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بأتحاد الغرف التجارية.

أضاف نجيب لـ”المال”، أن عيار 21 شهد انخفاضا بنحو 7 جنيهات ، بعد صعوده بنهاية تعاملات امس ، ليتراجع لليوم الثاني على التوالى ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم نحو 681 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 688 جنيها.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا بشكل قوي ومتتالى لسعر الأوقية في بورصة المعادن في ثاني أيام تداولها، بعد قيام عدد كبير من المستثمرين ببيع أصولهم من المعدن الأصفر لتسييل الأموال من أجل الاستثمار في أدوات أخري، لتسجل الأوقية الآن نحو 1483دولارا ، بتراجع نحو 25 دولار للاوقية

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 681 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 582 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5449 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1483 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم

سعر الذهب اليوم يتراجع 1%

فيما شهدت أسعار الذهب عالميا تراجع بأكثر من 1% اليوم ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول المعدن الاصفر للاحتفاظ بسيولة للمضاربة في البورصات والدولار الامريكي بسبب المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من خمسة بالمئة في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصا مكاسبهما. وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.

وتراجعت اسعار الفضة 1.5 بالمئة إلى 12.71 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.