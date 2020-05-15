أسعار الذهب في مصر اليوم 16-5-2020 وعيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-5-2020 ، ارتفاعها بشكل كبير لتسجل أعلى مستوي لها في تاريخها محليا في بداية تعاملات اليوم الصباحية ، وذلك بعد ارتفاعها أمس ، بمحلات الذهب بسوق الصاغة ، على خلفية قفزة كبيرة في سعر الأوقية ببورصة المعادن العالمية.

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا صعودا كبيرا اليوم بنحو 6 جنيهات في التعاملات ، نتيجة ارتفاع في سعر الأوقية ، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 755 جنيها، اليوم، مقارنة مع نحو 749 جنيها أمس ، وفقا لوصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف – في تصريحات، لـ«المال» – أنه من المرتقب أن يحدث عملية جني أرباح ولكن سيواصل الذهب ارتفاعاته القياسية نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مما سيكون له تأثير على الطلب محليا نتيجة تلك الزيادات وسيتراجع الطلب ترقبا من المستهلكين انخفاضه مجددا.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 860 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 755 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 650 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6040 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1734 دولارا.

وصعد سعر الأوقية إلى 1734 دولارا ، مقارنة مع نحو 1714 دولارا في تعاملات أمس ، بزياده قدرها 18 دولارا للأوقية.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يصل لأعلى مستوي في ثلاثة أسابيع عالميا

بلغ الذهب أعلى مستوياته في أكثر خلال ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة إذ تتخذ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منعطفا نحو الأسوأ وينتاب القلق المستثمرين بأن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا أطول من المتوقع للتعافي من التراجع الناجم عن فيروس كورونا.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1735.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 23 أبريل عند 1737.50 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1746.20 دولار.