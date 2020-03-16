أسعار الذهب في مصر اليوم 16-3-2020 وتراجع عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16-3-2020، تراجع بشكل طفيف على خلفيه استقرار بسعر الدولار أمام الجنيه، وهبوط سعر الأوقية عالميا مما ساهم في تراجع الأسعار محليا فى بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة، وفقا لوصفي أمين واصف.

وأضاف واصف لـ”المال”، أن عيار 21 شهد انخفاضا بنحو جنيهين، بعد تراجعه بنهاية الأسبوع الماضي بنحو 40 جنيها، ليبلغ عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم نحو 682 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 684 جنيها.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا بشكل غير عادي لسعر الأوقية في بورصة المعادن في أول أيام تداولها، بعد قيام عدد كبير من المستثمرين ببيع أصولهم من المعدن الأصفر لتسييل الأموال من أجل الاستثمار في أدوات أخري، لتسجل الأوقية الآن نحو 1509دولارا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 682 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 781 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 585جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5457 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1503 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

الاحتياطي الفيدرالى يخفض الفائدة على الدولار

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على الدولار، وذلك خلال أقل من أسبوعين يوم الأحد، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم

وتشهد بورصة المعادن تذبذب كبير على مدار اليوم ، على خلفيه القرارات السريعه لعدد من دول العالم نتيجة المخاوف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية، وسط توقعات بمعادوة المعدن الأصفر “الذهب” للصعود مجددا والذي يعد الملاذ الآمن وقت الضباببة والأزمات.

كان مجلس الاحتياطي خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من مارس آذار، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.