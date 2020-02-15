أسعار الذهب في مصر اليوم 15-2-2020 وارتفاع عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15-2-2020، بشكل طفيف بنحو جنيهين في بداية تعاملات السوق المحلية، مع ارتفاع سعر أوقية الذهب في بورصة الذهب العالمية لأعلى سعر في خمسة أشهر.

وشهد سعر الذهب اليوم ارتفاع اليوم ليسجل عيار 21، الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 690 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ 688 للجرام ، في تعاملات أمس.

كورونا يرفع أسعار الذهب اليوم في مصر

وأرجع أحد تجار الذهب ارتفاع عيار 21 إلى ارتفاع سعر الأوقية عالميا بعد زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين مما أدى لإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

فيما شهدت الأوقية ارتفاعا نهاية تعاملات أمس ببورصة الذهب العالمية.

وأكد أن سعر الأوقية في البورصة سجل 1584 دولارًا للأوقية حاليا بارتفاع نحو 8 دولارات.

سعر الذهب في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 690 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 792جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 591جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5522 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1584 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى سعر الأوقية في بورصة الذهب، ما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعار الذهب فى مصر بشكل متغير.

المعدن الأصفر يربح 0.4%

لكن محللين قالوا إن الإقبال على الذهب ما زال غير متضرر فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد الوفيات فى إقليم هوبى بالصين، مع تسجيل نحو 5000 حالة إصابة جديدة.

وحقق المعدن الأصفر ارباحا نحو 0.4 % منذ بداية الأسبوع الماضي.

وأعلنت السلطات الصينيه ارتفاع إجمالى الوفيات بفيروس كورونا إلى 1380 حالة حتي يوم الجمعة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) 63851 إصابة، بعد تخفيضه أيضا بسبب تعداد مزدوج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2433.36 دولار للأوقية ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.68 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.28 دولار.