أسعار الذهب في مصر اليوم 14-6-2020 واستقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 14–6-2020، استقرارا بشكل ملحوظ خلال بداية التعاملات اليومية في سوق الصاغة بالسوق المحلية، وذلك بعد اغلاق البورصة العالمية للمعادن اليوم للإجازة الأسبوعية واستقرار سعر أوقية الذهب عالميا.

يذكر أن سعر الذهب محليا عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا سجل ارتفاعا أمس بنحو جنيه واحد ليصل إلى نحو 778 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعار التعاملات اليوم ليستمر عند اعلى مستوي له في تاريخه.

قال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات للمال، إن هناك تراجعا رهيبا في الإقبال على شراء الذهب، وقيام البعض ببيع مقتنياته من الذهب بعد صعود أسعار الذهب في مصر، متوقعا استمرار المعدن الأصفر فالصعود محليا وعالميا نتيجة استمرار أزمة كورونا .

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 778 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 884 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 672 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6222 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1731 دولارًا.

وأضاف نجيب أن محال الذهب تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بصرامة ، كما أن الحالة الاجتماعية لدي بعض المواطنين وضبابية في السوق وتفضيل البعض للمأكل والمشرب فقط.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يقفز 2.7% عالميًّا خلال اسبوع

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % امس إلى 1730.57 دولار للأوقية (الأونصة) ، وقفز بحوالي 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ليتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.1 بالمئة عند 1737.30 دولار ، وتنتظر الاسواق اجتماع الفيدرالى الامريكي لتحديد مستقبل الفائدة على الدولار الامريكي.