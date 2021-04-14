اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم 14-4-2021 وعيار 21 يعاود الهبوط

عيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام
عمر سالم 5:55 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 5:55 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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عاودت أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 14-4-2021، التراجع في نهاية التعاملات بسوق الصاغة المحلية، علي خلفيه هبوط سعر أوقية الذهب عالميا بشكل طفيف خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في لندن بعد صعودها صباح اليوم.

وهبط سعر الذهب في مصر الآن بنحو 4 جنيهات، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 759 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره في بداية التعاملات اليوم التى سجلت 763 جنيها، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

الذهب
سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 14-4-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (871 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 871 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (759 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 759 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (650 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 650 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6072 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6072 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27000 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 869 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1735 دولارا ببداية التعاملات.

سعر الذهب في مصر يهبط مع صعود الدولار

ووتراجع سعر الذهب الذي يشهد تذبذب مع صعود سعر الدولار الامريكي عالميا اليوم مما شكل ضغط على مبيعات الذهب وادي لتراجعه، كما شهدت اسعار المعدن الاصفر تراجعا في المبيعات محليا خلال الفترة الاخيرة على خلفيه الاوضاع الاقتصادية متأثرة بظروف كورونا.

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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