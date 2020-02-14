أسعار الذهب في مصر اليوم 14-2-2020.. وثبات عيار 21

سعر الذهب اليوم شهد ثباتًا اليوم ليسجل عيار 21، الأكثر انتشارًا ومبيعًا 688 جنيهًا للجرام، وهي نفس الأسعار في تعاملات أمس.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14-2-2020، استقرار بشكل ملحوظ، بالرغم من الارتفاع الطفيف فى سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية، ولم يشهد تأثير في بداية تعاملات السوق المحلية، وفقًا لوصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأضاف واصف لـ”المال”، أن سعر الذهب اليوم شهد ثباتًا اليوم ليسجل عيار 21، الأكثر انتشارًا ومبيعًا 688 جنيهًا للجرام، وهي نفس الأسعار في تعاملات أمس.

الدولار يضغط على أسعار الذهب اليوم بمصر

وأرجع ثبات عيار 21 على الرغم من ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بمقدار 2 دولار إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية بشكل متتالي مما يحد من ارتفاع سعر الذهب.

وشهدت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا في رابع أيام التداول ببورصة الذهب العالمية، نتيجة صعود سعر الدولار بشكل كبير عالميا، بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، مرتفعًا أمام عملات رئيسية منافسة في الجلسة السابقة.

وأكد أن سعر الأوقية في البورصة سجل 1578 دولارًا للأوقية بارتفاع و 2 دولارات.

سعر الذهب في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 688 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 589 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5504 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1578 دولارًا

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى سعر الأوقية في بورصة الذهب، ما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعار الذهب فى مصر بشكل متغير.

الدولار يفقد 35 قرشًا منذ بداية 2020

فقد متوسط سعر الدولار الأمريكي، نهاية امس الخميس، قرشين جديدين أمام الجنيه المصري، ليواصل النزيف الذي بدأه بشكل كبير منذ بداية العام الحالي والذي تسبب في خسارته لنحو 35 قرشًا.

وفقد الدولار منذ بداية الأسبوع الجارى 6 قروش كاملة وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع أمس، فى حين سجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 الأحد الماضى.