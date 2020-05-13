أسعار الذهب في مصر اليوم 13-5-2020 وثبات عيار 21

شهدت أسعار أوقية الذهب ببورصة المعادن اليوم ثباتا بشكل ملحوظ مما ساهم في استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-5-2020 ، لليوم الثاني في بداية تعاملات اليوم بمحلات الذهب بسوق الصاغة .

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا شهد استقرارا اليوم أيضا في التعاملات ، نتيجة عدم تغير كبير في سعر الأوقية بعد صعودها مساء أمس الثلاثاء ، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 745 جنيها، اليوم، مقارنة بنحو 744 جنيها أمس.

وأضاف – في تصريحات، لـ«المال» – أن هناك تذبذبا صعودا وهبوطا في بورصة المعادن بشكل طفيف للغاية على خلفية ترقب المستثمرين للإجراءات الاقتصادية لاحتواء جائحة كورونا ، فيما يشهد تراجعا في الأقبال على الذهب في التعاملات المحلية بين المواطنين نتيجة هدوء الأوضاع الاقتصادية في شهر رمضان واهتمام المواطنين بالمأكل والاستعداد لعيد الفطر.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 850 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 745 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 639 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5960 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1703 دولارات.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يستقر عالميًّا

استقر الذهب اليوم الأربعاء مع عزوف المتعاملين في السوق عن القيام برهانات كبيرة قبيل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وسط تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تطبق في يوم ما أسعار فائدة سلبية.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1702.52 دولار للأوقية (الأونصة) فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1705.90 دولار للأوقية.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء البنك المركزي مجددا على تبني أسعار فائدة سلبية. وفي الأسبوع الماضي بدأت أدوات سوق النقد الأمريكية تضع في الاعتبار احتمال تطبيق أسعار فائدة سلبية.