أسعار الذهب في مصر اليوم 13-4-2020.. تراجع عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين 13-4-2020، ارتفاعا في بدايه تعاملات اليوم في سوق الصاغة، بعد هبوطها عالميا في بورصة المعادن مساء أمس لتعاود الارتفاع مجددا في أول أيام تعاملات الأسبوع.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عيار 21 شهد ارتفاعا بنحو 4 جنيهات صباح اليوم بعد صعود الأوقية عالميا، حيث قفز الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا لنحو 735 جنيهًا اليوم مقارنة بنحو 731 جنيها خلال تعاملات أمس.

وأضاف سكرتير الشعبة في تصريحات «للمال»، إن الإقيال على الذهب ضعيف للغاية وتعاني محلات الصاغة من تراجع المبيعات حاليا في ظل ارتفاع المعدن الأصفر تزامنا مع حالة حظر التجول واهتمام المواطنين بالمأكل والملبس.

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 833 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 735 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 637 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5880 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1694 دولارًا.

وبدأت محلات الذهب بدأت استقبال المواطنين اليوم بعد الإغلاق ثلاثة أيام متتالية تطبيقًا لقرار غلق المحال التجارية يومي الجمعة والسبت والذي أصدره مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تغلق المحال يوم الأحد للإجازة الأسبوعية.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية فى بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

توقعات بصعود سعر الذهب عقب جني الأرباح

وتراجع الذهب صباح يوم الإثنين إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن بلغت أسعاره أعلى مستوى في شهر الأسبوع الماضي، بينما أدت المخاوف بشأن تراجع اقتصادي أعمق مدفوع بفيروس كورونا وإجراءات تحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى كبح خسائر الذهب.

وبحلول الساعة 0522 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1682.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى منذ التاسع من مارس آذار يوم الجمعة. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1732.90 دولار للأوقية.

وتوقع نجيب عودة المعدن الاصفر للصعود مجددا عقب عملية جني الارباح.