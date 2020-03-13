أسعار الذهب في مصر اليوم 13-3-2020 وانهيار تاريخى لعيار 21

عيار 21 شهد هبوطًا كبيرًا بنحو 50 جنيهًا للجرام، اليوم؛ نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالميًّا بنحو 6% ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 672 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 730 جنيهًا أمس.

تشهد بورصة الذهب العالمية حالة من التراجع الحاد في الأسعار والطلب على المعدن الأصفر، مما أسهم فى انهيار أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 13-3-2020، فى منتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة، وفقًا لوصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية

وأضاف واصف، فى تصريحات، لـ”المال”، أن عيار 21 شهد هبوطًا كبيرًا بنحو 50 جنيهًا للجرام، اليوم؛ نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالميًّا بنحو 6% ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 672 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 730 جنيهًا أمس.

وهبطت أسعار الذهب، اليوم، فى البورصة العالمية لتصل إلى 1554 دولارًا للأوقية، وسط موجة مبيعات كبيرة لكل المعادن وهبوط بورصات المعادن عالميًّا، مع انخفاض مستمر على مدار اليوم؛ نتيحة بعض القرارات من الدول لإرسال تطمينات نتيجة المخاوف من تفشّي فيروس كورونا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، والذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 672 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 774 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 576 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5376 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1554 دولارًا. الدولار

سعر الذهب اليوم يسجل أسوأ أداء منذ 3 سنوات

ويتجه المعدن الأصفر صوب أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات، بعد هبوطه أمس بأكثر من 1% في وقت سابق. وفي الأسبوع الماضي انخفض المعدِن النفيس بنسبة 5.1%، وهو أكبر هبوط منذ نوفمبر 2016، بما في ذلك انخفاض يوم الخميس بنسبة 4.5%.

ويتوقع واصف عودة المعدن الأصفر للصعود مجددًا خلال الفترة المقبلة، على خلفية المخاوف من تفشّي فيروس كورونا وتأثيره على الأقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 7.2% إلى 1962.97 دولار للأوقية، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة، لكنه يتجه صوب تسجيل تراجع أسبوعي بنحو 24%.