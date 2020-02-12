أسعار الذهب في مصر اليوم 12-2-2020.. تراجع عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-2-2020، تراجعًا بشكل طفيف في بداية تعاملات السوق المحلية، مع هبوط سعر الدولار أمام الجنيه في الأسواق المحلية وفقًا لوصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأضاف واصف لـ”المال”، أن سعر الذهب اليوم شهد انخفاضًَا بقيمة جنيه ليسجل عيار 21، الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 686 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ 687، في تعاملات أمس.

الدولار يدفع أسعار الذهب اليوم في مصر للتراجع

وأرجع انخفاض عيار 21 إلى تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري محليًا، حيث فقد الدولار 6 قروش أمام الجنيه خلال الأسبوع الحالي.

فيما شهدت الأوقية استقرارًا ملحوظًا في ثالث أيام التداول ببورصة الذهب العالمية، نتيجة صعود سعر الدولار بشكل كبير عالميا، مما أسهم في زيادة الاستثمار بالعملة الخضراء.

وأكد أن سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية سجل 1568 دولارًا للأوقية حاليا.

سعر الذهب في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 686 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 788 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 587 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5488 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1568 دولارًا

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى سعر الأوقية في بورصة الذهب، ما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعار الذهب فى مصر بشكل متغير.

يذكر أن متوسط سعر الدولار الأمريكي قد فقد قرشًا جديدًا أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، ليواصل مسلسل التراجع؛ حيث فقد 6 قروش منذ بداية الأسبوع الحالى.

وسجل الدولار نهاية أمس 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع أمس.

فى حين سجل متوسط سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه الأحد الماضى، ونحو 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع الخميس الماضى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2329.34 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.53 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 964.80 دولار.