أسعار الذهب في مصر اليوم 12-12-2020.. ارتفاع عيار 21

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم السبت 12-12-2020 ارتفاعها بشكل طفيف بعد تراجعها الأيام الماضية، لتصعد ببداية تعاملات اليوم الصباحية بالسوق المحلية الخاصة بالصاغة، بعد صعود سعر أوقية الذهب ببورصة الذهب العالمية.

يأتي ارتفاع سعر أوقية الذهب نتيجة هبوط سعر الدولار عالميًا، ليدفع سعر الذهب في مصر للارتفاع بنحو جنيهين ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق استقرارًا اليوم نحو 804 جنيهات، مقارنة بسعر التداولات أمس التي سجل فيها 802 جنيه للجرام. سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” في التقرير الأتى أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم السبت 12-12-2020.

سعر جرام الذهب عيار 24 (919 جنيهًا)

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 919 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (804 جنيهات)

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا عند 804 جنيهات للجرام وهو الأكثر مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 (688 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 18 شهد صعودا عند 688 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب اليوم (6432 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6432 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجلت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1839 دولارًا.

الصاغة : الناس بتشتري جرام او اتنين

وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق الذهب تشهد هبوطًا عنيفًا في الاقبال على شراء الذهب، خاصة مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأضاف واصف لـ”اللمال” أن اغلب الناس بطلت تشتري ذهب واللى بيشتري بيكون خاتم في حدود جرامين او تلاته، نظرا لارتفاع السعر مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، وهو ما يشكل نسبة متدنية للغاية، ويضغط على محال الذهب ويزيد من اعبائها.

وأوضح واصف أن الوقت الحالى هو الأفضل للاستثمار في الذهب، سواء للشراء او للإدخار، لأن الأسعار هبطت لاقل مستوى منذ 5 أشهر حاليًا.

وصعد سعر أوقية الذهب العالمي خلال تعاملات امس الجمعة، عقب انخفاض الدولار قرب أدنى مستوى فى عامين ونصف العام، نتيجة تداعيات فيروس كورونا وزيادة الإصابات بشكل كبير.

يذكر أن الطلب على الذهب يرتفع والذي يعد ملاذًا آمنًا عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، لا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات.