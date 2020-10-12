أسعار الذهب في مصر اليوم 12-10-2020 وتراجع عيار 21

بدأت بورصة المعادن العالمية تداولاتها الأسبوعية علي تراجع سعر أوقية الذهب لينخفض معها أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 12-10-2020، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، هبوطًا في الأسعار بنحو 2 جنيهات، حيث بلغ سعر الذهب اليوم في مصر، عيار 21، اليوم، 837 جنيهًا، مقارنة بأسعارها أمس؛ والتى سجلت 839 جنيهًا. سعر الذهب اليوم

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 12-10-2020 خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24 (957 جنيهًا)

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 957 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 (837 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب، اليوم، عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 837 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (717 جنيهًا)

فيما تراجع سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 717 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب (6698 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6698 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم، 1926 دولارًا. أسعار الذهب في مصر

الصاغة: توقف شبه كامل للمبيعات ونعاني بقوة

وقال نادي نجيب سكرتير، شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سوق الذهب تشهد شللًا شبه تام في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية نتيجة العوامل المؤثرة على السوق؛ أبرزها السعر المرتفع للذهب، وانتظار البعض لهبوط كبير، وانشغال الأسرة المصرية بالتجهيز للمدارس.

سعر الذهب

وأضاف أن تأثير أزمة كورونا ما زال موجودًا على الأسواق المحلية، كما أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الذهب صعودًا مجددًا؛ ولكن بنسب طفيفة على المستوى القريب، على خلفية تراجع سعر الدولار عالميًّا، لافتًا إلى أن الذهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانًا للادخار، على الأقل إن لم يكن للاستثمار والربح.

وأكد أن تغير أسعار الذهب كل دقائق يربك السوق المحلية ومحالّ الذهب في شراء الذهب، والزبون كذلك؛ لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء. اوقية ذهب

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محليًّا وعالميًّا؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا نسبيًّا.

كما يتأثر السعر محليًّا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

وسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي في شهر أغسطس من هذا العام فوق مستوى 2,070 دولار للأونصة ويسجل مكاسب سنوية بلغت 26% هذه الارتفاعات ارتبطت بتأثيرات التداعيات الإقتصادية لانتشار جائحة كورونا خلال الفصلين الأول والثاني من العام

ومن بين العوامل أيضًا التي تؤثر على سعر الذهب القرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.