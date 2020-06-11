أسعار الذهب في مصر اليوم 11-6-2020 .. عيار 24 يقترب من 900 جنيه

صعدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11-6-2020 بشكل كبير خلال منتصف التعاملات اليومية في سوق الصاغة، بعد صعود المعدن الأصفر بشكل كبير في بورصة المعادن العالمية ليسجل الذهب أعلى سعر في تاريخه. وصعود الذهب يساعد على الاستثمار فيه نتيجة الضبابية في المشهد…

صعدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11-6-2020 بشكل كبير خلال منتصف التعاملات اليومية في سوق الصاغة، بعد صعود المعدن الأصفر بشكل كبير في بورصة المعادن العالمية ليسجل الذهب أعلى سعر في تاريخه.

وصعود الذهب يساعد على الاستثمار فيه نتيجة الضبابية في المشهد العالمي حيث شهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا سجل ارتفاعا بنحو 6 جنيهات ليسجل نحو 776 جنيها للجرام، مقارنة بنحو 770 جنيها للجرام أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فى تصريحات للمال، أن أسعار الذهب في مصر تسجل مستويات تاريخيه غير مسبوقة نتيجة الصعود مؤخرا لسعر الدولار امام الجنيه المصري ، بالاضافة الى ترقب اجتماع الفيدرالى الامريكي حول توقعاته للفائدة على الدولار الامريكي وبعض مؤشرات الاقتصاد الامريكي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 880 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 776 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6208 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1730 دولارات.

وشهدت أوقية الذهب صعودا اليوم، بعد ارتفاع الأسعار بنحو 14 دولارا لترتفع الى 1730دولارات

يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يرتفع 1.3%% عالميا

ارتفعت الأسعار الفورية للذهب 1.3 % وهو أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهر بعد أن قال المركزي الأمريكي إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من انخفاض ناجم عن جائحة فيروس كورونا لتسجل الاوقية 1729 دولارا

وكرر المركزي تعهده باستمرار الدعم الاستثنائي كما أشار إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2022 على الأقل

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5 بالمئة إلى 17.79 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت 3.8 بالمئة يوم الأربعاء.