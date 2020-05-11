أسعار الذهب في مصر اليوم 11-5-2020 وتراجع عيار 21

بدأت بورصة المعادن العالمية اليوم تعاملاتها لأول ايام الأسبوع على تراجع طفيففى بسعر الأوقية ، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 11-5-2020، تراجعا بشكل طفيف، في بداية تعاملات اليوم الصباحية بمحلات الذهب بسوق الصاغة.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا شهد انخفاضا بنحو جنيه للجرام، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 743 جنيهًا، اليوم، مقارنة بنحو 744 جنيها أمس.

وأضاف – في تصريحات، لـ«المال» – أن هناك توقعات بعودة المعدن الاصفر للصعود مجددا خلال الأيام المقبلة وسط التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية، مع تراجع نمو الاقتصادات الكبري مما يجعل الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين، لافتًا إلى أنه إذا تم حساب سعر الجرام “شامل المصنعية” فإنه لن يقل عن 800 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 850 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 744 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 639 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5950 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1698 دولارًا.

وشهدت الأوقية تراجعا ، صباح اليوم، بنحو 3 دولارات، لتسجل الآن نحو 1698 دولارًا، مقارنة مع نحو 1702 دولار أمس.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يصعد 0.3% عالميًّا صباحا

وارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين مع تعزيز جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، وهو ما دعم التوقعات لمزيد من إجراءات التحفيز وخفض أسعار الفائدة ، لكنها عاودت الانخفاض بشكل طفيف في وسط تعاملات اليوم.

وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 % إلى 1705.73 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن فقد نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1708 دولارات.