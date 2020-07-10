أسعار الذهب في مصر اليوم 10-7-2020 .. تراجع عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر الجمعة 10-7-2020، تراجعا بشكل طفيف بعد تسجيلها أعلى سعر في تاريخها امس لتنخفض خلال بداية التعاملات اليومية الصباحية في سوق الصاغة المحلية، على خلفيه هبوط في سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا فى الوجهين القبلي والبحري انخفاضا صباح اليوم، بنحو 4 جنيهات عن تعاملات امس ليسجل الجرام نحو 800 جنيهًا، مقارنة بنحو 804 جنيها للجرام بتعاملات أمس.

وأضاف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريحات، لـ«المال» إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه ساهم في الحد من ارتفاع سعر الذهب محليا بشكل كبير كما أن هبوط سعر أوقية الذهب هو العامل الأساسي بعد هبوطه بنحو 10 دولارات ، ولكن الإقبال على الذهب منخفض للغاية.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 902 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 800 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 698 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6400 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1804 دولارًا.

وتراجعت سعر اوقية الذهب صباح اليوم بنحو 8 دولارات لتنخفض إلى 1802 دولار ببورصة المعادن

وسجل متوسط سعر الدولار امس 15.99 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع ، وتقوم مصر بتصدير الذهب للخارج بمتوسط مليار دولار سنويا

وتغلق محال الذهب أبوابها في التاسعه مساء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى ارتفاع أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يسجل خامس ارتفاع أسبوعي

تراجع الذهب يوم الجمعة إذ تعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار ويحوم المعدن النفيس قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار، لكنه يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي إذ تسبب ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة في تعزيز الشهية للملاذات الآمنة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1769.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، لكنه صعد نحو 1.2 بالمئة في الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1801.10 دولار.