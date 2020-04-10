أسعار الذهب في مصر اليوم 10-4-2020 .. صعود تاريخي لعيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-4-2020، قفزة تاريخيه على خلفية صعود سعر الاوقية في بورصة المعادن بنهاية تعاملات أمس الخميس ، مما ساهم في ارتفاع المعدن الاصفر محليا لليوم الرابع على التوالى في سوق الصاغة وشهد عيار 21 شهد ارتفاعا بنحو…

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-4-2020، قفزة تاريخيه على خلفية صعود سعر الاوقية في بورصة المعادن بنهاية تعاملات أمس الخميس ، مما ساهم في ارتفاع المعدن الاصفر محليا لليوم الرابع على التوالى في سوق الصاغة

وشهد عيار 21 شهد ارتفاعا بنحو 10 جنيها للجرام بعد صعود الأوقية عالميا ومحليا، حيث قفز الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعا لنحو 732 جنيها للجرام، مقارنة بنحو 722 جنيهات صباح أمس ، وفقا لسكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأضاف سكرتير شعبة الذهب ، للمال، أن محلات الذهب ستغلق ابوابها اليوم الجمعة امام الجمهور تطبيقا لقرار غلق المحال التجارية يوم الجمعة والذي اصدره مجلس الوزراء منتصف مارس الماضي ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، في ظل استمرار تراجع الطلب على المعدن الاصفر محليا.

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 732 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 830 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 635 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5855 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1690 دولارًا.

وتوقع نجيب استمرار الذهب في الارتفاع خلال الأيام المقبله بأعتباره الملاذ الآمن خلال الازمات و على خلفية المخاوف من انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمى ، وارتفعت اسعار الأوقية من 1662 دولارا إلى 1690 ،دولارا بزيادة قدرها 28 دولارات.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية فى بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب العالمي يرتفع 2.5% بنهاية الخميس

قفز سعر الذهب عالميا بأكثر من 2.5% إلى أعلى مستوياتها في شهر بنهاية تعاملات الخميس المسائية بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن تحفيز ضخم لمكافحة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وسجل السعر الفوري للذهب ارتفاعا إلى 1686.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من مارس ، عند 1690.03 دولار. والمعدن مرتفع 4.2 بالمئة هذا الأسبوع.