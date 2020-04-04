أسعار الذهب في مصر اليوم ومحلات الصاغة تغلق أبوابها

أغلقت محلات الصاغة أبوابها لليوم الثانى على التوالى، في الوقت الذي صعدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4-4- 2020، بشكل ملحوظ ، مع وقف التعاملات بسوق الصاغة، في الوقت الذي صعدت فيه سعر الأوقية في البورصة العالمية للمعادن.

يأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه محالُّ بيع الذهب اليوم؛ تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء إغلاق المحالّ التجارية يومي الجمعة والسبت، فيما ارتفع عيار 21، وسط تذبذب في سعر الأوقية صعودًا وهبوطًا خلال جلسة التعاملات، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 700 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 697 جنيها امس.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 700 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 798 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 602 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5600 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1621 دولارًا.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الاسبوع الماضي، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا، تشمل حظر التحرك وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحًا، وإغلاق المحالّ التجارية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6 صباح اليوم التالي مع إغلاقها تماما يومى الجمعة والسبت.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب عالميا يصعد 6% منذ بداية 2020

قفزت أسعار الذهب اليوم بعد بيانات غير متفائلة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة أبرزت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، لكن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1619.40 دولار للأوقية ، في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب تزيد على 6 بالمئة منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة في الآونة الأخيرة إذ حفز تراجع عالمي في الأسهم المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة.