أسعار الذهب في مصر اليوم.. والصاغة تعلن الإغلاق حتى الإثنين المقبل

كشف وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، عن أن محلات الذهب وسوق الصاغة ستغلق أبوابها أمام الجمهور حتي الإثنين المقبل في الوقت الذي تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا.

وأضاف واصف في تصريحات لـ”المال”، أن المحلات تعانى بشدة من تراجع المبيعات، نتيجة انخفاض الإقبال، لافتا إلى أن الإغلاق يرجع إلى قرارات مجلس الوزراء بإغلاق جميع المحلات التجارية أيام الجمعة والسبت.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء الماضي، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا، تشمل حظر التحرك وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحًا، وإغلاق المحالّ التجارية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6 صباح اليوم التالي مع إغلاقها تماما يومى الجمعة والسبت.

وأوضح واصف أن الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغه تكون يوم الأحد، ولن يفتح فيها محلات الذهب، في ظل تراجع الإقبال على المعدن الأصفر ، مما يزيد من أعباء المتاجر.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

وأرتفعت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس 26- 3- 2020، خلال تعاملات اليوم بسوق الصاغة، على خلفية صعودها في البورصة العالمية للمعادن.

وصعد عيار 21 ارتفاعًا، وسط تقلبات في سعر الأوقية صعودًا وهبوطًا خلال جلسة التعاملات، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 709 جنيهات للجرام، ويشهد المعدن الاصفر إقبالا، والذي يعد الملاذ الآمن وقت الأزمات، وتسجل الأوقية، اليوم، نحو 1615 دولارًا

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 709 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 808 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 611 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5672 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1615 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.