أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يتراجع ويسجل 859 جنيها

بدات بورصة المعادن العالمية تداولاتها على تراجع في سعر أوقية الذهب في أول ايام التعاملات الأسبوعية لتنخفض معها أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 31-8-2020 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية بعد ثباتها لمدة يومين.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي تراجعا بنحو جنيهين.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 860 جنيها مقارنة بسعر تعاملات الأمس والتى بلغت 862 جنيهًا بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر الأثنين 31 أغسطس 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (983 جنيهًا)

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الإثنين إلى 986 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (859 جنيهًا)

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 859 جنيهًا للجرام ، مع العلم بأنه الأكثر طلبًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (736 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 736 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر الآن.

الجنيه الذهب (6872 جنيهًا)

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 6872 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات.

وتراجع سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت إلى 1956 دولارًا

الصاغة : تذبذب سعر الذهب محليا وتوقعات بأستمرار صعوده

وقال محمد زويل عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن هناك تذبذبا قويا وسريعا في سعر الذهب في مصر.

وأشار عضو شعبة الذهب إلى أن هناك تغيرا فى الأسعار كل دقائق مما يربك السوق المحلية. أسعار الذهب في مصر اليوم

وتوقع “زويل” للمال ، عودة أسعار الذهب للصعود مجددا على أثر تراجع سعر الدولار عالميا بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الأمريكي، إضافة الى المخاوف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

ويستهدف رئيس الاحتياطي الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية فائدة منخفضه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن بعض المحال تقوم بخفض المصنعية فى محاولة لتحريك السوق والمبيعات بعد حالة من الركود.

وأشار زويل أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية.

كما يتأثر السعر بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

كما يتأثر سعر الذهب بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.

اوقية من الذهب

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور أسعار الذهب في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2020: