أسعار الذهب في مصر اليوم.. توقعات بانتعاشة قبل العيد

توقعت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة أن تحدث انتعاشة في الإقبال على شراء المعدن الأصفر قبل دخول إجازة عيد الفطر المبارك، رغم ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تلك الفترة.

قال نادي نجيب سكرتير الشعبة ، في تصريحات للمال، إن التوقعات بزيادة الإقبال والمبيعات يأتي على خلفية إصدار مجلس الوزراء قرارات اليوم أبرزها غلق المحال التجارية خلال الأسبوع المقبل، ما سيدفع كافة المقبلين على الزواج شراء الشبكة والذهب قبل فترة عيد الفطر.

وأشار نجيب إلى أن ذلك من الممكن أن يبدأ من غد الاثنين وحتى السبت المقبل حتى لا تتأخر بعض الزيجات أثناء فترة العيد وغيرها من الترتيبات، ما سيسهم في إنقاذ بعض المحال نتيجة الركود بالمبيعات منذ قبل دخول شهر رمضان.

وأغلقت بورصة المعادن العالمية اليوم التعاملات للإجازة الأسبوعية، ما ثبت سعر الأوقية وكان له تأثير على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17-5-2020 ، بعد قفزة كبيرة للغاية أمس ليسجل المعدن الأصفر أعلى سعر له في تاريخه محليا ويستمر عند نقس المستوى مع بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة.

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا بالسوق المحلي ثباتا اليوم بعد ارتفاعه امس بنحو 4 جنيهات في التعاملات ، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 759 جنيها، اليوم، وهي تفس أسعار أمس، وهو أعلى مستوى بلغه المعدن الأصفر محليًا.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 864 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 759 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 652 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6070 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1743 دولارًا.

واستقرت سعر الأوقية عند 1743 دولارًا، وهي نفس أسعار التداولات أمس.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد استقرارًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعاره بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب يصل لأعلى مستوي منذ 2012

وقفز سعر الذهب خلال الاسبوع الماضي شهد رتفاع قياسي بأكثر من 2% الاسبوع الماضي كما صعد الذهب امس السبت بأكثر من 1% إلى مستوى لم يشهده منذ 2012، إذ أضاف تجدد التوتر الأمريكي الصيني إلى مخاوف بشأن تراجع اقتصادي عميق بسبب جائحة فيروس كورونا.