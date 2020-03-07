أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7-3-202 وثبات عيار 21 عند مستوى تاريخي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7-3-2020، استقرارا اليوم بعد ارتفاعها لأربعه أيام على التوالى لتقترب من 725 جنيها أمس، ومع جني الأرباح تراجعت بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة.

وشهد عيار 21 اليوم ثبات نسبي بعد ارتفاع امس بنحو 9 جنيهات، ليسجل العيار الأكثر انتشار نحو 725 جنيها للجرام، وهى نفس الأسعار خلال تعاملات أمس الجمعة.

وقفزت أسعار الأوقية عالميا في بورصة الذهب أمس، لتسجل نحو 1670 دولارا للأوقية ثم ارتفعت اليوم لتسجل 1673 دولار، وسط توقعات باستمرار صعود الذهب كملاذ آمن أوقات الضبابية، مع صعود سعر الدولار أمام الجنيه محليا، وخفض الفائدة على الدولار.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية والذي يشهد ارتفاعا حاليا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميا، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 725 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 823 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 626 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5800 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1673 دولارًا.

يذكر أن سعر الدولار يشهد صعودا أمام الجنيه ليعوض جزءا من خسائره أمام الجنيه منذ مطلع 2020، ليرتفع بنحو قرشين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ويسجل متوسط السعر 15.5836 جنيه للشراء و15.6836 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم يرتفع 0.1% عالميا

وسجل السعر الفوري للذهب ارتفاعا 0.1 % إلى 1671.24 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1672.40 دولار عند التسوية.

ورغم الخسائر، ما زال الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا يمضي على مسار تسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير 2016.

وهوت الأسهم الأمريكية وهو ما يساهم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر، حيث تراجع المؤشر داو جونز الصناعي نحو 2%، بينما ارتفعت السندات الحكومية إذ ينتاب القلق المتعاملين بشأن فترة مطولة من التباطؤ الاقتصادي.