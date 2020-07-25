أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25-7-2020 وصعود عيار 21

صعدت أسعار أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بنهاية تعاملات، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 25 -7-2020 ، فى بداية التعاملات الصباحية لسوق الصاغة الآن ليسجل سعر الذهب في مصر أعلى سعر له فى التاريخ اليوم لليوم الرابع على التوالى.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا الآن فى السوق المحلية ارتفاعا بنحو 4 جنيهات اليوم ، ليسجل الآن نحو 847 جنيها للجرام مقارنة بنحو 843 جنيها خلال تعاملات أمس. أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 847 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 950 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 744 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6776 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1901 دولارًا

الشعبة : أسعار الذهب قد ترتفع مجددا

قال الدكتور وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات، لـ«المال» إن سعر الذهب في مصر شهد ارتفاعا جنونيا متوقعا صعودها وتخطيها حاجز 850 جنيها للجرام عيار 21.

وأشار واصف إلى أن التوتر بين أمريكا والصين، واستمرار جائحة كورونا عالميا ساهم في لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وقت الأزمات.

وأضاف أن مبيعات الذهب قد تكون معدومة والزبون في حالة ذهول والأغلبيه يضطرون لعدم الشراء انتظارا منهم لتراجع الأسعار مجددا ولكنه قد لا يحدث بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، لافتا إلى أن متوسط ارتفاع الذهب سجل نحو 44 جنيها للجرام الأسبوع الجارى.

وارتفعت سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية أمس بنحو 8 دولارًا فى الأوقية لتسجل الآن 1901 دولار. سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب يكسر حاجز 1900 دولار نتيجة توتر صيني أمريكي

كسرت أسعار الذهب بنهاية أمس الجمعة حاجز 1900 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ 2011، نتيجة خلاف أمريكي صيني ما اثار المخاوف لدي المستثمرين وعمق جراحهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

والأسعار متجهة لصعود 5% على أساس أسبوعي، وهو أفضل أداء لها منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1899.68 دولار للأوقية ، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.