أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-3-2021 وصعود عيار 21 ببداية التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعا خلال تعاملات بورصة النعادن العالمية في لندن صباح اليوم، لتصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-3-2021، بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية في سوق الصاغة المحلية.

وصعدت أسعار الذهب اليوم في مصر نحو جنيهين للجرام ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 762 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بأسعاره في تعاملات أمس التي سجلت 760 جنيهًا للجرام، غير شاملة المصنعية. الذهب

وينشر “المال” بالتقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-3-2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (871جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 871 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (762 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعودا بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 762 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (654 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعا ليبلغ 654 جنيهًا فى التعاملات الآن ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6096 جنيها)

وقفز الجنيه الذهب في مصر ليبلغ نحو 6096 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26970 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 871 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1723 دولارات.

هبوط الدولار الامريكي يصعد بسعر الذهب في مصر

ويشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا متاثرا بهبوط الدولار الامريكي والعائد علي السندات الامريكيه مما دفع الاقبال على الذهب عالميا ليعوض الذهب جزءا من خسائره

يُذكر أن أسعار الذهب في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.