أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. تراجع عيار 21 ليسجل 857 جنيها

تذبذب في سعر الذهب بمصر بشكل كبير مع ارتفاع وهبوط الدولار والبورصات العالمية

أغلقت بورصة المعادن العالمية تعاملاتها مساء أمس الجمعة لتعاود أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-8-2020، تراجعها بشكل طفيف في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية بـسوق الصاغة ، لتسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ يونيو الماضي.

وسجل عيار 21 انخفاضا طفيفا للجرام اليوم بما يصل لنحو 3 جنيهات للجرام.

وهبطت أسعار الذهب عيار 21 التراجع لليوم الثالث علي التوالى في سعر الذهب اليوم وسط حالة من التذبذب ارتفاعا وانخفاضا كل عدة دقائق.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا الآن نحو 857 جنيهًا للجرام، مقارنة 860 جنيهًا للجرام خلال تعاملات أمس.

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22 أغسطس 2020 خلال التعاملات الصباحية: أسعار الذهب

سعر الذهب عيار24 (978 جنيهًا)

سجل سعر الذهب عيار 24 للجرام الواحد فى بداية تعاملات اليوم الإثنين 978 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 (857 جنيهًا)

سجل سعر الذهب عيار 21 للجرام فى بداية تعاملات اليوم 857 جنيهًا، مع العلم بأنه الأكثر طلبًا بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (733 جنيهًا)

سجل سعر الذهب عيار 18 للجرام الوحد 733 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

سعر الجنيه الذهب (6856 حنيهًا)

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 6856 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات.

قدر سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1938 دولارًا للوقية

شعبة الذهب: الوقت الحالى الأنسب للشراء وأسعار الذهب قد يرتفع

وقال محمد زويل عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب في مصر قد يشهد عودة جديدة للارتفاع خلال تعاملات الإثنين المقبل.

ورهن زيادة سعر الذهب بتأثرها ببورصة المعادن العالمية وتصريحات المركزي الأمريكي ببيانات قاتمه عن الاقتصاد الأكبر عالميا. سعر الذهب في مصر

ولفت زويل للمال، إلى أن الوقت الآن هو الانسب لشراء الذهب لعدة أغراض مثل الاستثمار أو الزواج أو الهدايا وخلافه لاسيما في ظل تراجعه لمستوي كبير.

وتابع: كما أن استمرار أزمة كورونا والتوتر بين الصين وأمريكا سيدعم الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

وأوضح أن هناك ركودا كبيرا في المبيعات محليا على خلفيه الحال الاقتصادية للمواطنين واستمرار جائحه كورونا.

وأضاف أن تلك العوامل تسببت فى تراجع الطلب على الذهب للتراجع في اضيق نطاق.

جدير بالذكر أن سعر الذهب فى مصر يتأثر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب.

كما تتأثر أسعار الذهب فى مصر بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم. اوقية من الذهب

توقعات قاتمة لاقتصاد أمريكا تدفع الذهب

وتسوق توقعات ان يتم تداول الذهب بين 1920 و1980 دولارا في الأمد القريب“ نتيجة عدد من العوامل مثل زيادة الإقبال على المخاطرة وإحراز تقدم في التوصل للقاح لفيروس كورونا قد تضغط على الطلب.

وهبط سعر الذهب عالميا نحو 4.5 % في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس ، وهو أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع للمعدن الاصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6 بالمئة إلى 27.40 دولار للأوقية وتتأهب لارتفاع أسبوعي بنحو 3.8 بالمئة