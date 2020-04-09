أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-4-2020.. عيار 21 يقفز 12 جنيها

قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-4-2020، بشكل كبير اليوم في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة لليوم الرابع على التوالى، وذلك بعد ارتفاع في أسعار الأوقية في بورصة المعادن العالمية.

وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن عيار 21 شهد ارتفاعا بنحو 12 جنيها للجرام بعد صعود الأوقية عالميا ومحليا، حيث قفز الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعا لنحو 722 جنيها للجرام، مقارنة بنحو 710 جنيهات صباح أمس.

وأضاف نجيب للمال، أن هناك تراجعا حادا في الإقبال على الذهب يكاد لا يتخطى 10% نتيحة توجه الأغلبية لشراء الطعام خلال أيام حظر التجول والمخاوف من تأثير فيروس كورونا، متوقعا استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال الأسبوع الجارى على خلفية المخاوف من انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمى.

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 820 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 722 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 624 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5776 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1664 دولارًا.

وارتفعت اسعار الأوقية من 1651 دولارا إلى 1664 ،دولارا بزيادة قدرها 4 دولارات.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية فى بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب يرتفع مع اجتماع منتجي النفط

صعد سعر الذهب عالميا اليوم الخميس مع تحوط المستثمرين من المخاطر قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة واجتماع لكبار منتجي النفط في وقت لاحق يوم الخميس يهدف لكبح تدهور السوق، وسط تحسن الشهية للمخاطرة على أمل في اقتراب وباء فيروس كورونا من الانحسار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1664 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ ذروة أربعة أسابيع عند 1671.40 دولار يوم الثلاثاء. وارتفع بأكثر من 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.