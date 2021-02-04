اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4-2-2021.. وعيار 21 يتراجع 12 جنيها

صعود الدولار يهبط بسعر الذهب في مصر بقوة
عمر سالم 7:54 م, الخميس, 4 فبراير 21 7:54 م, الخميس, 4 فبراير 21

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واصلت أوقية الذهب انهيارها بشكل قوي في تعاملات البورسة العالمية للمعادن في لندن على مدار اليوم، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-2-2021 في نهاية تعاملات اليوم ، بعد هبوط عنيف لسعر المعدن الأصفر بأكثر من 46 دولارا.

وسجل سعر الذهب في مصر الآن عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 789 جنيه، مقارنة مع سعره في بداية التعاملات منتصف اليوم، الذي سجل 801 جنيه لبتراجع اكثر من 12 جنيها للجرام على مدار اليوم، غير شاملة المصنعية.

الذهب
الذهب

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس 4– 2- 2021.

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سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (901 جنيه)

انهار سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 901 جنيه علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 789 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 677 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6314 جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6314 جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27030 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1789 دولارًا.

الصاغة: انهيار سعر الذهب في مصر وضبابية حول استمرار التراجع

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب في مصر يشهد تراجعا عنيفا على مدار تعاملات اليوم متأثرة بأسعارها عالميا ، لافتا الى ان الاسعار سجلت اقل مستوي في شهر فبراير.

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وأضاف نجيب، لـ”المال”، أن أسعار الذهب اليوم والفضة سجلت هبوطا ملحوظا نتيجة ارتفاع سعر الدولار عالميا بشكل سلبي على الطلب على المعادن، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة.

كما أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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