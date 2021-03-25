أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25-3-2021.. وصعود عيار 21 بالتعاملات المسائية

ارتفاع بنحو 2 جنيه في جرامات 18 و 21 و 24

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 25-3-2021، في محال الذهب بسوق الصاغة المحلية، نحو 2 جنيه في الجرام الواحد، بعد استقرار معدلات البيع صباح اليوم، وذلك على خلفية ثبات سعر الذهب الآن عالميًّا في تعاملات بورصة المعادن العالمية بلندن، لتستقر معها الأسعار محليا.

وتسود حالة من التذبذب في سعر الذهب عالميا ومحليا نتيجة صعود وهبوط سعر الدولار، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 768 جنيهًا للجرام، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 25–3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (879 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 2 جنيه خلال التعاملات الآن ليسجل 879 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (768جنيهًا)

كذلك الحال شهد سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة 2 جنيه ، ليسجل 768 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (657 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 657 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6144 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6144 جنيهًا، بزيادة 16 جنيها عن اسعار صباح اليوم ، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27249 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 879 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات، اليوم، نحو 1732 دولارًا.

تراجع المبيعات مع ثبات سعر الذهب

وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن مبيعات الذهب متراجعه للغاية خلال الأيام الحالية ، على خلفية الحالة الاقتصادية للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان والفصل الدراسي الثاني للعملية التعليمية.

وأشار إلى أن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء نتيجة تسجيل سعر الذهب لمستويات متدنية، في الوقت الذي مازالت المبيعات تسجل مستويات متراجعة.