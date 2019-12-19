أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19-12-2019 وتراجع عيار 21

نتيجة عدد من العوامل المحلية والدولية، أبرزها تذبذب أسعار الدولار في السوق المحلية

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 – 12- 2019 مدعومًا بانخفاض الدولار عالميا، واستقرت أسعار المعدِن الأصفر عالميًّا خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 661 جنيهًا للجرام.

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات، لـ«المال»، إن الملاذ الآمن شهد ثباتًا؛ نتيجة عدد من العوامل المحلية والدولية، أبرزها تذبذب أسعار الدولار في السوق المحلية.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن السوق تشهد تراجعًا في المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار محليًّا في الفترة الأخيرة. الذهب

ولفت إلى أن أسعار المعدن النفيس من الممكن أن تشهد ارتفاعًا خلال الأسبوع الحالي، وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي بأن مصر تلقت تدفقات نقدية بقيمة 490 مليون دولار خلال يوم واحد فقط من الأسبوع الجاري، الأمر الذي هبط بسعر الدولار.

ويسجل أعلى سعر لشراء وبيع الدولار في البنوك 16.03 جنيها للشراء و16.13 في البنك الأهلي الكويتي.

بينما يسجل أقل سعر للدولار شراء وبيعا 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع في عدة بنوك منها بلوم وقطر الوطني والتعمير والإسكان.

ويسجل سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر الآن

عيار 21 الأكثر شيوعًا 661 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 762 جنيهًا للجرام.

عيار 18 انخفض ليسجل 561 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5288 جنيهات.

وسجل سعر الأوقية 1472 دولارًا.

وسجل الدولار عالميا هبوطا بنسبة 0.1% في مستهل التعاملات، اليوم الخميس، مسجلا بذلك تغيرا طفيفا بفعل مساعي الديمقراطيين لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلته رويترز.

ومما كبح تحقيق الذهب لمكاسب أخرى أن نشرت وزارة المالية الصينية قائمة جديدة لست منتجات من الولايات المتحدة، ستُعفى من رسوم جمركية اعتبارا من 26 ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1930.18 دولار للأوقية، وبلغ سعر المعدن المُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات أعلى ذروة على الإطلاق عند 1998.43 دولار يوم الثلاثاء.