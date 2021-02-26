أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26-2-2021 وانهيار عيار 21

أنهارت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، في بورصة المعادن بلندن بشكل كبير، ليتراجع معها أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26-2-2021، بشكل متواصل في منتصف التعاملات في سوق الصاغة المحلية.

وانخفض سعر الذهب في مصر بمقدار 5 جنيهات للجرام، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا الآن نحو 780 جنيها، مقارنة مع أسعاره خلال تعاملات أمس والتى سجلت نحو 785 جنيها للجرام، غير متضمنة المصنعية بمحال الذهب ، والتى تختلف من محل لاخر ومن عيار لاخر. أسعار الذهب

وتنشر “المال” التقرير التالي الذى يوضح أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-2-2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (891 جنيه)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24، الهبوط في التعاملات الآن ليسجل 891 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (780 جنيها)

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل في بداية التعاملات ليسجل 780 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (668 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 668 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6240 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6240 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27622 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلي جودة والاقل تشكيلا في مصر

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 891 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1760 دولارًا

ارتفاع السندات الأمريكية يهبط بسعر الذهب في مصر



انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا نتيجة صعود العائد على السندات الأمريكية بعد تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي أمس، أن البنك المركزي لن يعدل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد بوضوح، وأنه سيتجاهل أي ارتفاع للتضخم في الآمد القريب.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.