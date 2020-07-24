أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-7-2020 .. هدوء في عيار 21

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 24-7-2020 ، استقرارا فى بداية التعاملات الصباحية لسوق الصاغة الآن ليستمر سعر الذهب عند أعلى سعر له فى التاريخ اليوم بعد صعود بشكل قياسي فى سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية وارتفاع حاد له خلال تعاملات امس.

كان سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا الآن فى السوق المحلية قد ارتفع امس بنحو 20 جنيها للجرام قبل ان يستقر اليوم على خلفية ثبات سعر الاوقية ، حيث يبلغ الآن نحو 843 جنيها للجرام وهى نفس أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات امس.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 945 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 843 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 740 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6744 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1893 دولارًا

الشعبة : أسعار الذهب قد ترتفع مجددا

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات، لـ«المال» أن أسعار الذهب في مصر من المتوقع ان تعاود الصعود مجددا.

وأشار إلى أن ضعف الدولار عالميا واستمرار الصراع بين امريكا والصين ، واستمرار جائحه كورونا عالميا من أسباب زيادة سعر الذهب.

واضاف ان مبيعات الذهب قد تكون معدومة والزبون في حالة ذهول من الاسعار الجديدة ، متوقعًا اضطرار بعض اصحاب المحال للاغلاق نتيجة صعوبة تصريف المخزون.

وارتفعت سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية امس بنحو 40 دولارًا فى الأوقية لتسجل الآن 1893 دولار.

أسعار الذهب تتجه نحو أفضل اداء اسبوعي في 3 أشهر

يتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر إذ استقر قرب أعلى مستوى في تسع سنوات، مستفيدا من ضعف الدولار وتوقعات بشأن التضخم نابعة من تحفيز للاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا.

وارتفعت الأسعار أكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، مما يضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ أواخر 2011

واستقرت أسعار الذهب تغير يُذكر عند 1892 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 عند 1897.16 دولار يوم الخميس