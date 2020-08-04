اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-8-2020 وصعود عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 984 جنيها
عمر سالم 12:05 م, الثلاثاء, 4 أغسطس 20 12:05 م, الثلاثاء, 4 أغسطس 20

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صعد سعر أوقية الذهب في تعاملات اليوم لبورصة المعادن العالمية، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-8-2020، بشكل طفيف ليعاود سعر الذهب تسجيل أعلى مستوي في تاريخ مصر خلال بداية التعاملات اليومية بسوق الصاغة الآن.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر طلبا ومبيعًا في الوجهين القبلى والبحري، صعودا بنحو جنيهين في التعاملات الآن، ليسجل نحو 880 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 878 جنيه خلال التعاملات أمس.

سعر الذهب فى مصر

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 880 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 984 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 777 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 7040 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1976 دولارًا

الصاغة : بعض المحال أغلقت أبوابها بالعيد بعد صعود أسعار الذهب في

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات، لـ«المال» إن جزءا من محال الذهب أغلقت أبوابها خلال أيام عيد الأضحي نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر ولعدم جدوي فتحها نتيجة ركود المبيعات.

الذهب يخترق حاجز 1900 دولار لأول مرة منذ 2011
سعر الذهب اليوم

وأضاف نجيب أن أسعار الذهب مازالت في صعود مستمر نتيجة ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا على خلفية استمرار التوتر بين أكبر قوتين اقتصادتيتين الصين والولايات المتحدة سيساعد أيضا في ارتفاع سعر الذهب عالميا ومحليا باعتباره ملاذا آمنا وقت الأزمات، خاصة أن الذهب ارتفع لأعلى مستوياته حتي الآن.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب يستمر عالميا عند مستويات قياسية بفضل كورونا

اوقية ذهب

استمرت أسعار الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية لزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وهو ما طغى على تأثير زيادة في الشهية للمخاطرة بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1976.19 دولار للأوقية (الأونصة)، يفصله 8.47 دولار عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في الجلسة السابقة. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1993.20 دولار.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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