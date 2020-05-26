أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-5-2020 وثبات عيار 21

استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء حيث أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة أثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمكاسب في أسواق الأسهم.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-5-2020، استقرارا في التعاملات ثالث أيام عيد الفطر ، في الوقت الذي أغلقت فيه سوق الصاغة بمصر تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية من الأحد الماضى حتي الجمعة المقبلة ، فيما استقر سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية أمس ثانى أيام العيد.

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا، ثباتا، ليسجل الجرام عيار 21 الآن نحو 760 جنيها، اليوم، وهى نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ،إن حركة المبيعات انخفضت بشدة في القترة ما قبل دخول عيد الفطر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، موضحا أن التوترات الأمريكية الصينية والتصعيد بينهما، سيدفع المستثمرين إلى الاستثمار في المعدن الأصفر والذي يعد الملاذ الآمن وقت الأزمات.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 865 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 760 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 656 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6080 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1728 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

وتقوم مصر بتصدير الذهب الخام ضمن صادراتها غير النفطية ، كما تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة من قبل نتيجة صعود سعر الأوقية عالميا.

سعر الذهب يتراجع 0.5% عالميا

استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء حيث أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة أثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمكاسب في أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1728.71 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1727.30 دولار.