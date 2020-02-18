أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وصعود عيار 21

صعدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-2-2020، بشكل ملحوظ، في بداية تعاملات السوق المحلية، على خلفية ارتفاع سعر الأوقية عالميا في بورصة الذهب، وفقًا لنادى نجيب سكرتير شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأضاف نجيب لـ”المال”، أن عيار 21 ارتفع بمقدار جنيهام اليوم ليسجل عيار 21، الأكثر انتشارًا ومبيعًا 691 جنيهًا للجرام، مقارنة مع 689 جنيها للجرام في تعاملات أمس.

وأكد أن سعر الأوقية في البورصة سجل 1589 دولارً اليوم بارتفاع نحو 10 دولارات للأوقية.

سعر الذهب في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 691 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 792جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 593 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5530 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1589 دولارًا

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى سعر الأوقية في بورصة الذهب، ما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعار الذهب فى مصر بشكل متغير.

كورونا يصعد بأسعار الذهب اليوم في مصر

وأرجع ارتفاع سعر عيار 21 إلي صعود سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية لاعلى مستوى في اسبوعين نتيجة المخاوف من فيروس كورونا الصيني.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ 3 فبراير عند 1587.40 دولار.

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1590 دولارا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2522.79 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بعد أن اقترب من ذروة شهر عند 2538.25 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.86 دولار، في حين صعد البلاتين 0.5 بالمئة مسجلا 973.49 دولار للأوقية.

وأعلنت الصين اليوم ان الفيروس القاتل أودى بحياة 98 شخصا في الصين يوم الاثنين مما زاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 1868 حالة. وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين لتصل الإصابات إلى 72436 في المجمل