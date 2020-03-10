أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-3-2020 وثبات عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-3-2020، استقرار ملحوظ في بداية تعاملات اليوم عند أعلى سعر في التاريخ في سوق الصاغة، وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ”المال”، أن عيار 21 شهد اليوم ثباتا مدعوما بارتفاع سعر الدولار امام الجنيه في السوق المحلية بنحو 6 قروش دفعة واحدة ليسجل عيار 21 الأكثر انتشار نحو 729 جنيها للجرام، وهي نفس أسعار أمس.

وتراجعت أسعار الأوقية عالميا صباحا اليوم في بورصة الذهب لتصل إلى 1663 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها أمس لمستويات 1700 دولار، ويأتي صعود الذهب كملاذ آمن أوقات الضبابية، نتيجة المخاوف من أثار تفشي فيروس كورونا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية والذي يشهد ارتفاعا حاليا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميا، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 729 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 827 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 630 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5832 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1671 دولارًا.

يذكر أن سعر الدولار يشهد صعودا أمام الجنيه بنحو 6 قروش ويعتبر الارتفاع هو أعلى زيادة يومية منذ نحو عامين وفقًا لبيانات البنك المركزي، وسجل متوسط سعر الدولار أمس 15.65 جنيها و15.75 جنيها للشراء والبيع.

سعر الذهب اليوم تتراجع بدعم من آمال التحفيز

وتراجع المعدن الأصفر مساء امس بنحو 1%، بعد قفزة حققها في الجلسة السابقة ليتجاوز مستوى 1700 دولار، إذ رفعت آمال إجراءات تحفيز عالمية للتخفيف من وطأة الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا الدولار والأصول الأعلى مخاطرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ خطوات لإعداد اقتصاد بلاده لمواجه أثر انتشار كورونا، فيما أعلن وزير الاقتصاد الياباني أن حكومته لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية والمناسبة لموازنة الآثار الكبيرة على اقتصادها من الانتشار العالمي للفيروس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2502.99 دولار للأوقية بعد أن لامس مستوى قرب أقل سعر في شهر في الجلسة السابقة. وزادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 875.24 دولار للأوقية.