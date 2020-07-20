اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20-7-2020 وعيار 21 يتجاوز 800 جنيه (جراف)

محلات الذهب تلجأ لخفض المصنعية لتشجيع المبيعات ولمحاربة الركود
عمر سالم 11:01 ص, الأثنين, 20 يوليو 20 11:01 ص, الأثنين, 20 يوليو 20

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واصلت أسعار الذهب في مصر الأثنين 20-7-2020، تسجيل مستوياتها التاريخية وصعود مستمر لسعر المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية اليومية في الأسواق المحلية بسوق الصاغة، على خلفيه ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا في أول أيام تعاملات بورصة المعادن اليوم.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا صعودا بنحو جنيها الآن، ليبلغ عيار 21 نحو 804 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 803 جنيهات للجرام بتعاملات أمس، وقد يتغير السعر خلال الساعات المقبلة، كما ان سعر الذهب شامل المصنعية سيتخطي 860 جنيها للجرام.

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور أسعار الذهب عيار 24 فى مصر منذ بداية يوليو وحتى اليوم:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 906 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 804 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 701 جنيه.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6432 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1811 دولارات.

سعر الذهب فى مصر اليوم

وصعدت سعر اوقية الذهب في البورصة العالمية الآن بنحو 3 دولارات في الاوقية لتسجل 1811 دولارات.

الجراف التفاعلى التالى يشير إلى تطور أسعار ذهب عيار 21 فى مصر خلال شهر يوليو الجارى:

أسعار الذهب تعرض البعض للإغلاق الجزئى

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات، لـ«المال» إن أسعار الذهب في مصر في ارتفاع مستمر مما يضغط على المبيعات وقد يعرض البعض للاغلاق الجزئي او ترشيد النفقات كما قد يقوم البعض بخفض المصنعيه من اجل جذب الزبون وتشجيعا للمبيعات ، موضحا ان سعر الذهب مرشح للارتفاع مجددا نتيجة صعود سعر الاوقية عالميا.

وتغلق محال الذهب أبوابها في التاسعة مساء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء ، كما تفتح ابوابها للتعامل مع الجمهور في التاسعه والنصف صباحا.

سعر الذهب عيار 21 فى مصر اليوم

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى ارتفاع أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

الجراف التفاعلى التالى يشير إلى تطور أسعار ذهب عيار 18 فى مصر منذ بداية يوليو وحتى تاريخ اليوم:

سعر الذهب اليوم يرتفع بنحو 0.1% عالميا

وشهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين ارتفاعا لتستمر فوق حاجز 1800 دولار للأوقية (الأونصة) ، إذ يلجأ المستثمرون الي المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم، لكن صعود الدولار كبح المكاسب.

وسجل السعر الفوري للذهب استقرارا عند 1808.92 دولار للأوقية. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1809.50 دولار، دون تغير يذكر.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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