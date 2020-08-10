أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 10-8-2020 وتراجع سعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر الإثنين 10-8-2020، تراجعا بشكل طفيف في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة الآن، على خلفيه هبوط سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية أول أيام تعاملاتها الأسبوعية مع صعود سعر الدولار الأمريكي عالميا.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعا ومبيعًا في الوجهين القبلى والبحري، انخفاضا في التعاملات الآن، ليسجل نحو 908 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 910 جنيهات خلال أسعار تعاملات أمس في سوق الصاغة غير شامل المصنعية. سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1017 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 908 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 804 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 7264 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 2030 دولارًا

الصاغة: تراجع سعر الذهب في مصر قد ينشط المبيعات

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات، لـ«المال» إن تراجع سعر الذهب في مصر قد يساهم في زيادة الاقبال ولو بنسب طفيفه خلال الفترة الحالية لاسيما مع توقعات بمزيد من الهدوء والهبوط الايام المقبلة مما يساعد على تنشيط المبيعات.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وأضاف نجيب أن تراجع أسعار الذهب فى مصر يأتي على خلفيه صعود سعر الدولار عالميا ليصرف المستثمرين عن الملاذ الامن وهو الذهب في ظل اجراءات امريكية لاحتواء الدولار وتشجيع الاستثمار فيه مما ساعد على تراجع المعدن الاصفر وهبوطه محليا وعالميا لكن استمرار جائحه كورونا يحفظ من مكاسب الذهب.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم. اوقية ذهب

سعر الذهب يهبط مع تمسك الدولار بمكاسبه

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها إثر بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، في حين يواصل المستثمرون التركيز على العلاقات الصينية الأمريكية قبيل محادثات تجارة مقررة‮.‬

وبحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 2030.10 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 2040.80 دولار. وأسواق اليابان وسنغافورة مغلقة يوم‮ الاثنين ‬في عطلات عامة‮.‬