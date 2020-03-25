أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25ـ3ـ2020 وتراجع عيار 21

انخفضت سعر الأوقية في بورصة المعادن عالميا صباح اليوم مما ساهم في تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 25-3- 2020 ، بشكل طفيف فى بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة اليوم ، بعد ارتفاعها لمدة يومان علي التوالي ، وفقا لنادى نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة .

وقال نجيب للمال ، إن سعر الذهب محليا تحرك هبوطا بمقدار 3 جنيهات للجرام ، مقارنة بنحو 34 جنيها أمس وسط تذبذب في سعر الاوقية صعودا وهبوطا خلال جلسه التعاملات ، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 704 جنيهات للجرام ، مقارنة مع نحو 707 جنيهًا أمس.

وأشار إلى أن بورصة الذهب شهدت تراجعا فى التعاملات بعد ارتفاعا كبيرا امس لتصعد الاوقية بنحو 100 دولار ، وتسجل الاوقية اليوم نحو 1603 دولارا ، مقابل 1629 دولارا في التعاملات المسائية امس.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 704 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 802 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 613 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5632 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1603 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها : سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم

سعر الذهب اليوم ينخفض 1% عالميا

وهبطت أسعار الذهب اليوم بعد أن ارتفعت بقوة في الجلسة السابقة نتيحة لجوء عدد كبير من المستثمرين نحو السيولة على خلفيه التفاؤل باتفاق الحكومة الأمريكية مع الكونجرس على حزمة تحفيز هائلة لتخفيف العبء الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

ويشهد المعدن الاصفر تذبذب حيث نزل الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1595 دولار للأوقية ، بعدما صعد بما يصل إلى 1.6 بالمئة في وقت سابق يوم الأربعاء. كان المعدن النفيس قفز أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء.

وتسود توقعات بعودة الملاذ الآمن الى رحلة الصعود مجددا خلال الايام المقبله حال استمرار انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي ليكسر حاجز 1700 دولار للاوقية