أسعار الذهب بمصر 22-7-2020.. عيار 21 يرتفع 18 جنيها منذ بداية الأسبوع

واصلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 22-7-2020 ، ارتفاعاتها القياسية فى التعاملات الصباحية لسوق الصاغة اليوم ليستمر المعدن الأصفر فى تسجيل أعلى سعر له فى التاريخ اليوم ليكسر الرقم الذى سجله أمس بعد ارتفاع فى سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا الآن فى السوق المحلية ارتفاعا بنحو 3 جنيهات في التعاملات الصباحية، حيث يبلغ الآن نحو 822 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 819 جنيهات فى نهاية تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 822 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 924 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 720 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6576 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1854 دولارًا.

الجراف التفاعلى التالى يبين سعر الذهب فى مصر خلال اليوم الأبعاء 22 يوليو 2020:

وقال وصفي أمين رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات، لـ«المال» إن أسعار الذهب في مصر تشهد قفزات غير طبيعية ومتوقعه لكنه توقع هبوطها خلال ساعات حال حدوث جنى للأرباح في البورصة العالمية للمعادن مما يضغط عليه محليا لكنه لا يزال مرتفعا للغاية بالنسبة للمواطن مما يؤدي لصعوبة اقتنائه.

وأرجع ارتفاعاته عالميا الى استمرار جائحه كورونا، بالإضافة الى هبوط سعر الدولارعالميا مما رفع الطلب على الملاذ الآمن ، كما تسعى بعض محال الدهب لخفض سعر المصنعية لتشجيع الطلب محليا.

وارتفعت سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية الآن بنحو 18 دولارًا فى الأوقية لتسجل 1854 دولارًا.

وتقوم مصر بتصدير الذهب للخارج بمتوسط مليار دولار سنويًّا، ويشكل الذهب 2% من صادرات مصر سنويًّا. سعر الذهب في مصر

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا.

كما يتأثر أيضًا بأسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.

كل هذه العوامل تسهم فى ارتفاع أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يقفز 1% عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا قفزة بأكثر من 1% اليوم الأربعاء ليستمر عند مستوى فى نحو 9 أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1865.35 دولار فى وقت سابق من الجلسة.

الجراف التفاعلى التالى بيبن أسعار الذهب فى مصر والوقية عالميًا خلال الفترة من بداية يوليو وحتى الآن: